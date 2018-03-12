Могерини отметила прогресс Украины в сфере реформ

«Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне. Мы очень высоко ценим то, что вы лично (Гройсман. — RT) сделали и что сделала ваша команда и продолжает делать на этом пути», — сказал она в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина». Европейский союз продолжит оказывать поддержку в том, что касается реформ на Украине . Об этом заявила глава дипломатии ЕС на брифинге по итогам встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом

«Главное сообщение на сегодня для нас — это то, что мы строим эти успехи, мы консолидируем результаты и продолжаем работать вместе как можно теснее для укрепления отношений Евросоюза и Украины. Поэтому первое чёткое сообщение, с которым я приехала в Украину — это сообщение поддержки для Украины, которая продолжается со стороны Евросоюза», — добавила она. Дипломат подчеркнула, что ЕС будет предоставлять «полную поддержку в этом отношении».

Ранее Могерини отметила, что Украине необходимо удвоить усилия в борьбе с коррупцией в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.