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Могерини отметила прогресс Украины в сфере реформ
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Могерини отметила прогресс Украины в сфере реформ 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Европейский союз продолжит оказывать поддержку в том, что касается реформ на Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС на брифинге по итогам встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом.
«Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне. Мы очень высоко ценим то, что вы лично (Гройсман. — RT) сделали и что сделала ваша команда и продолжает делать на этом пути», — сказал она в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».
Дипломат подчеркнула, что ЕС будет предоставлять «полную поддержку в этом отношении».
«Главное сообщение на сегодня для нас — это то, что мы строим эти успехи, мы консолидируем результаты и продолжаем работать вместе как можно теснее для укрепления отношений Евросоюза и Украины. Поэтому первое чёткое сообщение, с которым я приехала в Украину — это сообщение поддержки для Украины, которая продолжается со стороны Евросоюза», — добавила она.
Ранее Могерини отметила, что Украине необходимо удвоить усилия в борьбе с коррупцией в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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