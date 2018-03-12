ЕС требует выполнения Минских соглашений для восстановления Донбасса

"Мы поддерживаем полное внедрение минских соглашений… Мы как ЕС готовы делать больше относительно также реконструкции этого региона (Донбасса — ред.), но в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение минских соглашений", — сказала она на брифинге по итогам встречи с украинским премьером. Евросоюз поддерживает полное выполнение минских соглашений и готов помогать с восстановлением Донбасса, заявила в понедельник верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини

Она также сообщила, что с начала 2014 года европейская сторона предоставила Киеву 700 миллионов евро гуманитарной помощи для Донбасса. "Мы также заключили новые договоры с неправительственными организациями для поддержки гражданского населения, проживающего на территории, которая страдает от конфликта", — сказала Могерини.