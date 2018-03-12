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Лукашенко «почувствовал пульс» российских выборов
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Лукашенко «почувствовал пульс» российских выборов 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что в условиях президентской избирательной кампании в России активизировались не только заинтересованные лица, но и общество в целом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
"В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси", — заявил Лукашенко.
По его словам, это положительно влияет и на экономические связи между двумя странами.
"А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем", — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко во время утверждения на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов заявил, что "власть должна быть в одном кулаке".
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