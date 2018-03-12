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Генпрокуратура Украины вызвала в Киев российских судей
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КС России подтвердил вызов российских судей в генпрокуратору Украины 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратора Украины вызвала в Киев 18 судей Конституционного суда России. Их подозревают в причастности к посягательству на целостность Украины из‐за произошедших событий в Крыму и на Донбассе. Представители КС России заявили, что уже получили повестку. Об этом сообщило РИА «Новости».
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в своем Facebook о том, что власти его страны подозревают судей из России в действиях, «совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия».
Луценко добавил, что российские представители Фемиды должны явиться на заседание Генпрокураторы Украины 13 и 19 марта.
Если судьи не придут на заседания в указанные даты, то их объявят в розыск, а в суд будет направлено ходатайство об их аресте.
Гепрокуратора Украина запросила у властей Нидерландов образцы голоса экс‐президента Грузии Михаила Саакашвили. Они нужны для расследования на Украине уголовного производства. Отмечается, что без согласия самого Саакашвили получить такие аудиозаписи невозможно.
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