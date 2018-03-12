Обзор зарубежных СМИ: «Над Европой сгущается тьма»

Сексизм в фонетическом алфавите НАТО

Меркель снабжает Путина пивом Фонетический алфавит НАТО является сексистским и «возмутительно непристойным», сообщает Telegraph . По мнению автора статьи, «неприемлемо» то, что в международном радиотелефонном фонетическом алфавите, который используется в радиосвязи для передачи написания сложных для восприятия на слух слов, мужских имен численно больше, чем женских, которые представлены лишь одним примером — Джульетта. Кроме того, в алфавите присутствуют «откровенно патерналистское» Папа, Фокстрот и Танго — танцы, в которых ведут мужчины, Гольф — «мужской» вид спорта, а также Альфа, ассоциирующееся с «альфа-самцом».

Канцлер Германии Ангела Меркель присылает президенту России Владимиру Путину его любимое пиво. Об этом, как сообщает немецкий канал n-tv, Путин рассказал в интервью, которое вошло в фильм «Путин». Российский лидер сообщил, что, будучи агентом КГБ в Дрездене, полюбил радебергское пиво, «несколько бутылочек» которого Меркель шлет ему «время от времени». По Европе "бродит тьма"

Парламентские выборы в Италии и формирование правящей коалиции в Германии — очень важные и «невеселые» события, считает журналист украинского издания «Новое время». По его мнению, победа популистов в Италии является очередным примером того, что к власти по всей Европе рвутся радикалы, которые будут «очень прохладно» относиться к Украине. О том же свидетельствует и новая коалиция власти в Германии. Журналист прогнозирует, что если европейские элиты не «возьмутся за ум», то уже во время следующего электорального цикла в Европе появятся «новые Муссолини» и «современные издания Гитлеров».

«Над Европой сгущается тьма. И это очень, очень серьезно», — уверен он. Эволюция — причина болезней сердца

Сотрудник кафедры кардио-сосудистых заболеваний в медцентре Университета Дьюка Хэйдер Уэррэйч рассказал журналу Atlantic, почему столь распространены заболевания сердца. По его мнению, в этом «виновна» эволюция. Так, в течение 95% времени существования человечества одними из основных угроз для людей были инфекции и раны. В результате выживали те, чья иммунная система была «наиболее подозрительной и ксенофобской», реагируя на укусы и травмы при помощи воспалений, которые, в свою очередь, лежат в основе атеросклероза — «ядра» всех заболеваний сердца. Ученый сравнил приобретенный человеком в результате эволюции крепкий иммунитет с обладанием ядерным оружием после окончания холодной войны — угрозы больше нет, а оружие осталось. «США доят Европу»