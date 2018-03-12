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Выставка собак в Британии закончилась хаосом
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В Британии выставка собак закончилась хаосом из-за акции протеста 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: dailymail
Собачья выставка Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом после того, как на арену выбежали неизвестные во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире.
​Видеоролик инцидента опубликовал в Twitter пользователь Райан Лав.
"Драма на Crufts: службе безопасности пришлось обезвреживать налетчика после того, как был выбран победитель в категории "Лучший на шоу". Посмотрите, как быстро охранник хватает трофей", — пишет он.
В ролике видно, как женщина с псом выходят на церемонию награждения. Потом мимо нее пробегает неизвестный и охранники. В этот момент она рефлекторно хватает питомца и уходит в безопасное место.
Как сообщает The Independent, это была акция протеста, ответственность за которую взяла на себя организация "Люди за этическое обращение с животными" (PETA).
В ролике, снятом из зрительного зала и опубликованном в аккаунте PETA UK на YouTube видно, что протестующих было двое, мужчина и женщина. В руках у них были плакаты с надписью "Crufts: собачья евгеника".
Представители организации объяснили, что цель акции — обратить внимание общества на страдания собак, которых разводят специально для того, чтобы у них были те или иные ярко выраженные характеристики.
Организаторы шоу заверили посетителей, что пересмотрят меры безопасности "в сочном порядке". По их словам, демонстранты напугали животных и подвергли опасности как собак, так и людей на арене.
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