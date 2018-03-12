Сына Трампа высмеяли в Сети

«Можешь спросить своего отца, реальность это или нет? Я не могу ничего сказать», — комментировали они.

Некоторые не упустили момента припомнить сыну грехи отца. Они присылали ему фотографии порнозвезды Сторми Дэниэлс, с которой, по слухам, у президента была связь.