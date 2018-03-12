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Сына Трампа высмеяли в Сети
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Трамп-младший поверил в мем с отцом и «российским шпионом» и подвергся насмешкам 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Сын президента США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте скрин фальшивого заголовка CNN, где сообщалось, что Дональд Трамп встретился с капитаном российской подлодки. Сын президента обратил внимание странную фотографию, где вместо военного был изображен актер Шон Коннери.
Дональд Трамп-младший выложил в микроблог кадры из СМИ, где в рубрике срочных новостей сообщалось, что президент США встретился с капитаном ядерной подводной лодки из России, являющимся также двойным агентом британской разведки.
«Кто-то может подтвердить реальность этого заголовка CNN или нет? Я не могу ничего сказать», — написал он.
Фотография, спровождающая материал, является фотоархивом 2006 года. На ней Дональд Трамп изображен вместе с известным американским актером Шоном Коннери. Кадры, якобы доказывающие шпионское прошлое Коннери, были взяты из фильма о Джеймсе Бонде и киноленты «Охота за "Красным Октябрем"», где актер исполнился роль командира советской подлодки.
Подписчики отреагировали на твит Трампа иронически.
«Конечно, реальные кадры. Ты что, не знаешь Шона Коннери?» — отвечали ему.
Некоторые не упустили момента припомнить сыну грехи отца. Они присылали ему фотографии порнозвезды Сторми Дэниэлс, с которой, по слухам, у президента была связь.
«Можешь спросить своего отца, реальность это или нет? Я не могу ничего сказать», — комментировали они.
Однако большинство решили, что Трамп-младший попросту неадекватен.
«Я не помню. Ты тупой или еще тупее?» — спрашивали его в ответ. «Не блестяще», — саркастически выражались подписчики.
Ряд пользователей поддержали Трампа и напомнили ему, что редакция CNN часто была замечена в производстве фейковых новостей.
«Ох, дорогой, это же CNN. Это никогда не реально, если ты не живешь в государстве либералов Фантизаландии», — утешали сына сторонники его отца.
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