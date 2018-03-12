В Италии раскритиковали политику НАТО в отношении РФ

В «Движении 5 звезд» раскритиковали политику НАТО в отношении России

Отправка итальянских военнослужащих в составе воинских подразделений НАТО к западным границам России способствует поддержанию атмосферы недоверия и гонки вооружений, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.

Латвии, Эстонии и Германия, Канада и В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" военного блока разместить в Литве Польше по международному батальону Североатлантического альянса. Их формирование взяли на себя Великобритания США . Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил журналистам, что новые многонациональные подразделения будут размещены у границ РФ на основе непрерывной ротации в 2017 году.

"Считаю, что это было ошибочное решение, которое мы неоднократно критиковали в ходе нашей парламентской работы, прежде всего, на национальном уровне. Потому что оно способствует поддержанию той атмосферы недоверия и гонки вооружений, которые привели нас к нынешнему застою в дипломатической деятельности", — подчеркнул Касталдо. Позднее стало известно, что в составе батальона НАТО в Латвии будут находиться 150 итальянских военнослужащих. При этом вопрос о направлении военных к западным границам России в рамках данной миссии НАТО публично в Италии не обсуждался.

"Думаю, что надо напротив сделать ставку на постепенное ослабление напряженности, в том числе, и при помощи сигналов, которые мы подаем в качестве Атлантического альянса, в надежде восстановить полезные и конструктивные отношения (с Россией)", — отметил собеседник РИА Новости.