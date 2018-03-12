Зампред Европарламента выступил за отмену санкций против РФ

Зампред Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

"Мы убеждены, что эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией. Мы считаем, что необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах в игре и о взаимных позициях. Таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине", — отметил он. Страны ЕС , которые не согласны с политикой санкций в отношении РФ , должны набраться мужества и прибегнуть к праву вето в Европейском совете , заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.

"Они не принесли никаких переговорных преимуществ. Поэтому мы предпочитаем начать этап сопоставления мнений и диалога, поскольку он будет значительно более плодотворным в интересах обеих сторон", — Сказал собеседник РИА Новости. По словам известного политика, санкции лишь нанесли огромный ущерб торговым отношениям между ЕС и РФ, а также малым и средним предприятиям Италии и Европы в целом.

"Мы будем настойчиво бороться, чтобы сделать так, чтобы страны, которые, как и мы, разделяют данный подход, набрались мужества использовать свое право вето в Европейском совете, когда речь пойдет об их возобновлении. Это было бы исключительно важно, потому что мы устали вести пустые дебаты без какого бы то ни было обсуждения политики, которая продемонстрировала свою полную несостоятельность", — подчеркнул зампред ЕП. Поясняя, какую линию по данному вопросу будут вести "пятизвездочники", если войдут в новое правительство Италии, Касталдо указал, что они предложат европейским партнерам пересмотреть санкции.

"Мы считаем, что своевременным и основополагающим решением было бы возобновление верного диалога с Россией, чтобы наконец преодолеть холод, возникший в последние годы, сев за один стол в поисках восстановления дружеских, продуктивных и конструктивных отношений", — резюмировал он. Отвечая на вопрос о том, воспользуется ли в таком случае Рим своим правом вето, Касталдо сказал: "Думаю, что можно создать перекрестный альянс, в котором Италия была бы точкой отсчета, но убежден, что есть и другие страны, которые будут с нами на одной волне. Нужно набраться мужества и действительно поставить этот вопрос на повестку дня. Думаю, что готовый к этому блок вырисуется".

По итогам очередных парламентских выборов, состоявшихся 4 марта на Апеннинах, антисистемное оппозиционное "Движение 5 звезд" стало первой партией Италии, заручившись поддержкой более 32% избирателей и почти утроив свое представительство в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте и, следовательно, права сформировать новое правительство.