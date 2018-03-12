В ДНР отреагировали на законопроект «О прощении»

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.
«Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать на подобные выходки не имеет особого смысла», — отметил Пушилин.
Ранее Сенченко подготовил законопроект «О прощении», который, по его замыслу, коснётся тех, кто ведёт деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве понимают Россию. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.