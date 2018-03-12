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В ДНР отреагировали на законопроект «О прощении»
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В ДНР отреагировали на предложенный экс-депутатом Рады законопроект «О прощении» 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.
«Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать на подобные выходки не имеет особого смысла», — отметил Пушилин.
Ранее Сенченко подготовил законопроект «О прощении», который, по его замыслу, коснётся тех, кто ведёт деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве понимают Россию. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
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