Великобритания готовит санкции против РФ из-за Скрипаля

Times узнала о подготовке Великобританией антироссийских санкций за отравление Скрипаля

Официальный Лондон готов предъявить России обвинение в отравлении экс-полковника ГРУ , получившего убежище в Великобритании, Сергея Скрипаля . По данным Times, это может произойти уже сегодня на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения о нападении в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия и намерены «занять жесткую линию».

Издание отмечет, что британский премьер-министр Тереза Мей готова возложить ответственность за покушение на Россию. Виновные могут быть названы уже в течение 48 часов, отмечает близкий к расследованию источник.

Лондон готов пойти на такие меры как высылка высокопоставленных российских дипломатов и аннулирование британских виз связанным с Кремлем предпринимателям, а также наложить финансовые ограничения на участников «списка Магнитского». Как ранее сообщала The Telegraph, власти Великобритании намерены разработать свою версию акта, принятого в 2012 г. в США. В него включены лица, которые, по мнению американских властей причастны к нарушению прав человека в России.

В числе других возможных мер давления на Россию со стороны Великобритании называется также аннулирование права принимать Чемпионат мира по футболу-2018 и согласование осуждающего заявления в адрес Москвы с союзниками, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель

Работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии 4 марта. Сейчас они находятся в коме. По предварительным данным, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.