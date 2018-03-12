КНДР и Южная Корея проведут переговоры для согласования сроков саммита

Северная Корея согласилась провести 29 марта встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи для согласования сроков и повестки межкорейского саммита, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения.

Северная Корея согласилась провести встречу на высоком уровне в северной части демилитаризованной зоны между двумя странами. В четверг Южная Корея через канал пограничной связи запросила северного соседа о возможных сроках проведения переговоров. В субботу было получено согласие.

Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. В комитет также входят советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, глава МИД Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му.

Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.