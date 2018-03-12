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КНДР и Южная Корея проведут переговоры
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КНДР и Южная Корея проведут переговоры для согласования сроков саммита 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Северная Корея согласилась провести 29 марта встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи для согласования сроков и повестки межкорейского саммита, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения.
Северная Корея согласилась провести встречу на высоком уровне в северной части демилитаризованной зоны между двумя странами. В четверг Южная Корея через канал пограничной связи запросила северного соседа о возможных сроках проведения переговоров. В субботу было получено согласие.
Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. В комитет также входят советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, глава МИД Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му.
Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.
Договоренность о проведении межкорейского саммита была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта. Кроме этого, как сообщала администрация южнокорейского президента, КНДР "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений", а также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".
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