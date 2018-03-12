Бывшие колумбийские повстанцы провалили выборы в парламент

Представители повстанцев проигрывают выборы в колумбийский парламент

Первая попытка участия бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в парламентских выборах заканчивается, по предварительным данным, провалом.

Как сообщает портал Heraldo, партия бывших повстанцев "Общая альтернативная революционная сила" не набирает и полпроцента на выборах как в палату представителей, так и в сенат. Однако, по мирным соглашениям с правительством, вне зависимости от итогов голосования партии гарантированы по пять мест в каждой из палат парламента.

На выборах в сенат пока лидирует правая партия "Демократический центр", лидер которой Альваро Урибе является ярым противником диалога о мире с повстанцами из РВСК. На выборах в сенат с большим отрывом лидирует партия "Радикальное изменение".