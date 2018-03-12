Ещё
CША с помощью Грузии хотят проинспектировать Абхазию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: CША с помощью Грузии хотят проинспектировать с воздуха Абхазию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
CША с помощью Грузии хотят проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию в ходе проверочных полетов по договору по открытому небу, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Пока решение по возобновлению полетов не удается принять. Грузия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом США с помощью Грузии хотят провести инспекцию с воздуха Абхазии, Южной Осетии и прилегающих к ним пограничных районов России, несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, Россия и Грузия начали 26 февраля в Вене обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках договора по открытому небу. При этом, по мнению военно-дипломатического источника, за Грузией "стоят США".
В конце декабря военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что наблюдательные полеты по договору по открытому небу (ДОН) в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.
Страсти на Дону
О том, что Россия в ответ ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, первым сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — заявлял источник.
По его словам, речь, в частности, шла о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".
Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
РИА Новости: последние новости
Армянский священник заявил, что раскрыл тайну Благодатного огня СМИ: Ким Чен Ын стремится к мирному договору с США Польша намерена "отгородиться забором" от России, Белоруссии и Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа цель гиперзвуковых «Кинжалов»115
Путин рассекретил подвиг российского спецназовца139
Священник раскрыл тайну Благодатного огня52
Глава ЦРУ не поверил Путину89
Ремонт для Киркорова взбесил россиян445
Видео
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Катастрофы Войска
00:13
Автор «оптической иллюзии» оболванил публику
Интернет
02:17
Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
Политика
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
00:27
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
03:51
Страны Европы выступили против «Северного потока-2»
Экономика
00:48
Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
Политика
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:16
Одноклассник Путина объяснил фразу «мочить в сортире»
Политика
00:29
Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение