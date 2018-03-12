Ещё
ООН ожидает эвакуацию жителей из Восточной Гуты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

ООН ожидает во вторник эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Reuters
ООН ожидает, что во вторник состоится эвакуация мирных жителей из пригорода Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил агентству Reuters координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари.
"Мы ожидаем сегодня эвакуацию мирных жителей, в том числе больных", — сказал Али аз-Заатари.
В пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни гуманитарные паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также боевики силой удерживают население в Восточной Гуте.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
 Ещё 76 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям136
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле275
В ООН сорвали выступление России77
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение