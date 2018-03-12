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Священник раскрыл тайну Благодатного огня
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Священник раскрыл тайну Благодатного огня и разругался с коллегой 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки репортажа для телеканала «Хадашот 2», передает Israel Info.
Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — «прим. Ленты.ру»), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил священнослужитель.
Это утверждение возмутило присутствовавшего при съемке копта. «Извините меня, но он лжет. Остановите съемку, — потребовал священник. — Огонь сходит с неба и патриарх выносит его и делится им с окружающими». В ответ на это Агоян ввернул, что копты не присутствуют при схождении Благодатного огня.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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