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Киев спекулирует на вступлении в НАТО
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«Оппозиционный блок»: Киев спекулирует на теме вступления в НАТО 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Новые утверждения властей Украины о вступлении в Североатлантический альянс являются ошибочными. Об этом говорится в заявлении парламентской партии "Оппозиционный блок", передает ТАСС.
"Спекулируя на теме вступления в НАТО, украинская власть в целях самосохранения подогревает противоречия в украинском обществе, — отмечается в заявлении. — Пиаря фейковые "перемоги" ("победы"), власть обманывает украинский народ и наносит ущерб международному имиджу Украины".
В минувшую субботу в Верховной раде заявили, что Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО. Как разъяснил МИД, это означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".
В "Оппозиционном блоке" обратили внимание на то, что даже представители украинского внешнеполитического ведомства вынуждены были признать отсутствие статуса "аспиранта" в документах НАТО. "На самом деле речь идет лишь об упоминании на сайте Альянса факта провозглашения нынешней властью курса на вступление Украины в НАТО, при этом в реалиях власть делает совершенно обратное", — говорится в заявлении.
По словам оппозиционеров, на сегодняшний день ключевой задачей, стоящей перед Украиной, является "восстановление территориальной целостности и мира на востоке страны". "Дальнейшее втягивание нашего государства в существующее геополитическое противостояние грозит еще большими потрясениями для страны и ее граждан", — утверждает "Оппозиционный блок".
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