В Восточной Гуте идут бои между группировками боевиков

"После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"* с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района, началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий", — сказал он. Группировки боевиков в Восточной Гуте начали открытое противостояние после требования о размежевании "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" * с целью дальнейшего обсуждения их вывода из района, сообщил журналистам в понедельник представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин

Накануне состоялись переговоры представителей ЦПВС с лидерами незаконных вооруженных формирований "Фейлак Ар-Рахман", на которой было выдвинуто соответствующее требование.

Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 9.00 по местному времени (10.00 мск), для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Накануне коридором удалось воспользоваться 52 жителям Мисрабы, из них 26 — дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к гумкоридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.