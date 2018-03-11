СМИ: У дома Авакова собрались протестующие

СМИ: У дома Авакова проходит акция из-за сноса палаток под Радой

В настоящий момент участники протеста находятся у дома министра, они держат в руках флаги Украины.

Ранее сообщалось, что партия экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» назвала демонтаж палаточного городка у здания Верховной рады «окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность».

3 марта в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. В результате по меньшей мере десять человек получили ранения, более ста были задержаны.