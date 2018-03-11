Ещё
«Чего Воронеж-то?» Ярошу предложили «захватить Воркуту»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чего Воронеж-то?» Ярошу предложили «захватить Воркуту» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников прокомментировал заявление основателя экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» (запрещена в России) о захвате ряда территорий РФ, в том числе Воронежа, сделанное в эфире телеканала ZIK, сообщает РИА Новости.
>>Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Он предложил экс-главе экстремистского движения «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрию Ярошу попробовать захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.
«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — заявил Калашников.
Он также отметил, что жители Крыма сделали правильный выбор, не в последнюю очередь потому, что в ином случае регион « ждала бы такая судьба от таких отморозков».
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине351
ФСБ предотвратила теракт25
Собчак жестко ответила Климкину401
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников152
Американский флот лишился головного авианосца70
Видео
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
00:33
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
00:59
Американский флот лишился головного авианосца
Войска Армия
02:03
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников
Украина В мире
00:46
Жене Ефремова поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
03:18
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:57
Маск показал новое видео запуска Tesla в космос
Наука и техника
01:26
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение