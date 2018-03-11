«Чего Воронеж-то?» Ярошу предложили «захватить Воркуту»

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников прокомментировал заявление основателя экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» (запрещена в России) о захвате ряда территорий РФ, в том числе Воронежа, сделанное в эфире телеканала ZIK, сообщает РИА Новости

«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — заявил Калашников. Он предложил экс-главе экстремистского движения «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрию Ярошу попробовать захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.

Он также отметил, что жители Крыма сделали правильный выбор, не в последнюю очередь потому, что в ином случае регион « ждала бы такая судьба от таких отморозков».