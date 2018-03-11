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От России решили отгородиться забором
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Польша намерена «отгородиться забором» от России, Белоруссии и Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Забор длиной почти 1,2 тысячи километров планируют построить на восточной границе Польши для борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС), сообщает портал Agropolska.
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Согласно проекту закона, который в настоящее время находится на этапе обсуждения в комиссии сейма, строительство планируется начать в 2018, а завершить в 2020 году.
"Ожидается, что строительство забота будет финансироваться из бюджетных средств. Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств", — говорится в сообщении.
Согласно проекту закона, речь идет о заборе из оцинкованной сетки высотой 2 метра. Его длина составляет 1173 километра.
Из содержащихся в проекте расчетов следует, что 1 километр забора будет стоить более 109 тысяч злотых (около 32 тысяч долларов).
Вирус АЧС появилась в Польше в феврале 2014 года. С тех пор в Польше обнаружено около 1,5 тысячи больных кабанов.
Ряд польских ученых считают, что строительство забора не поможет бороться в АЧС, так как эта болезнь уже проникла на территорию Польши, но может отрицательно повлиять на развитие популяций различных животных.
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