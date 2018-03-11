Британия призвала к бойкоту ЧМ-2018

«Сами кричали, что спорт вне политики»: как в Британии призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления Скрипаля

Великобритания заявила, что готова обсудить с партнёрами по НАТО дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В СМИ Соединённого Королевства появляются сообщения о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ . Более того, некоторые «эксперты по России» утверждают, что властям страны «ничего не стоит отравить английскую футбольную сборную». В российском МИД назвали происходящее нагнетанием истерии. Москва отмечает, что готова предложить свою помощь в расследовании дела Скрипаля.

«Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнёрами по НАТО», — приводит издание Independent слова Элвуда. Лондон намерен обсудить дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО. Об этом сообщил британский парламентарий Тобиас Элвуд.

Ранее с подобным заявлением уже выступал министр безопасности Соединённого Королевства Бен Уоллес , который упоминал о неких «могущественных союзниках» Великобритании и о готовности Лондона отреагировать «со всей мощью».

Напомним, Сергей Скрипаль был осуждён в России за госизмену, в 2010 он был передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». По данным СМИ, он работал на британскую разведку и после высылки из страны продолжил это делать.

Однако кроме предполагаемых санкций Москве могут объявить и бойкот чемпионата мира по футболу. По данным источников The Times, британское правительство рассматривает возможность отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдёт в России. Издание сообщает, что Лондон также будет «уговаривать союзников» не приезжать на ЧМ в Россию.

Британский обозреватель издания The Times Эдвард Лукас пошёл ещё дальше и предупредил, что команду Соединённого Королевства по футболу «могут отравить в России по приказу руководства страны».

«Специалист по России Эдвард Лукас предположил, что российские власти могут каким-то образом воздействовать на сборную Англии во время чемпионата мира — 2018. Например, подмешать вещество, чтобы «замедлить» команду на поле», — процитировал Лукаса британский телеведущий Джереми Вайн в своём Twitter. Russia expert @edwardlucas says it is not impossible for Russian state to attack #England team at the World Cup, e. g. by administering a substance to "slow them down" while they play matches @BBCRadio2 #JeremyVineShow— Jeremy Vine (@theJeremyVine) 7 марта 2018 г. Таким образом, по его мнению, спортсмены не смогут достойно выступить на Чемпионате мира.

«Русский след»

Британское издание The Sunday Telegraph, со своей стороны, сообщает, что расследование дела пошло по так называемому «русскому следу». Чиновники Соединённого Королевства уже готовят жёсткий санкционный ответ Москве, отмечает издание. Лондон намерен создать что-то наподобие списка Магнитского, в который войдут российские чиновники, якобы замешанные в коррупции и нарушении прав человека.

При этом издание подчеркивает, что данный шаг был запланирован Великобританией до инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, который, «как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой». Теперь же Великобритания готова заявить о новых мерах, если причастность России подтвердится.

«Презумпция невиновность версия 2.0: понятия не имеем, что произошло, но виновата Россия», — говорится в сообщении посольства в Twitter. В посольстве России в Великобритании отреагировали на подобные сообщения, напомнив, что результатов расследования ещё нет.

Presumption of innocence 2.0: no idea what happened, no idea why it happened, but Russians are to blame. pic.twitter.com/JmK9tNgd3i— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 марта 2018 г.

«Выступая в палате общин несколько дней назад, Борис Джонсон говорил не как министр иностранных дел Великобритании, а как министр по делам газет The Times, Daily Mail и Daily Express — тех СМИ британского политического истеблишмента, которые занимаются антироссийской истерией. Я полностью согласен с главой МВД Эмбер Радд, которая указывает на необходимость провести тщательное расследование, которое, замечу, требует времени и должно быть выполнено профессионально. Сейчас все, конечно же, указывают пальцем на Россию», — отметил в беседе с RT политолог Джон Уайт.

«Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда, нагнетание истерики и истерии», — заявил министр. Он также отметил, что Россия при необходимости будет готова оказать содействие в расследовании этого дела. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что российское правительство не слышало ни одного факта о якобы причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ. И подобные заявления Россия считает пропагандой.

Интересно, что издание The Guardian сообщает, что на некоторых фото с места преступления полиция работает без специальных защитных костюмов. При этом британские СМИ ранее сообщали, что на место происшествия направлены около 200 военнослужащих, чтобы провести работу с заражёнными объектами.

Ранее сообщалось, что 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. По данным полиции они подверглись действию неизвестного нервно-паралитического вещества. Оба были госпитализированы. Информационное давление

«Мы видим, что американцы уже говорят, что нужно садиться за стол переговоров. Но англичане заняли другую стратегию. Содержательно в этих громких заявлениях нет ничего. Но это обеспечение информационного давления на Россию, а точнее информационная реакция на изменившиеся геополитические обстоятельства, нежелание Великобритании садиться за стол переговоров, чтобы обсуждать новую концепцию мировой безопасности», — подчеркнул Асафов. Произошедший в Великобритании инцидент «используется как отправная точка для создания медийных пропагандистских мифов и историй, чтобы показать, что всё, что связано с Россией — опасно, против Великобритании и НАТО», подчёркивает в беседе с RT политолог Александр Асафов. История с отравлением Скрипаля «обрела новое дыхание» как реакция на послание президента Федеральному собранию, уверен эксперт.

«Тут же дело не в отравленном шпионе, а в том, что можно обвинить Россию. Ведь это событие уже стало основой для ряда громких заявлений. Например, о возможном отказе от участия в чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году… Уже год те же британские СМИ пишут, что ЧМ будет атакован исламистскими группами, поэтому в нём участвовать опасно», — заключил Асафов. Напомним, ранее в Госдепе заявили, что не располагают информацией о том, кто может быть ответственным за отравление Скрипаля.

Польша и «Они в своё время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идёт Япония Австралия . Здесь можно только удивляться», — сказал он.

Именно так происходит «деградация» мирового спорта, подчеркнул Симонян. Он добавил, что чемпионат мира по футболу в России будет проведён в любом случае, даже если какие-то государства решат в нём не участвовать.

«Конечно, учитывая поиски так называемого российского следа и всё, что сейчас происходит вокруг России, весьма велик соблазн раздуть дело и обвинить Москву в отравлении бывшего шпиона. Но не будем забывать, что Сергей Скрипаль был одним из четырёх обвиненных в госизмене россиян, которых в 2010 году обменяли на десять предполагаемых агентов российских спецслужб, задержанных в США», — пояснила она в эфире RT. По мнению бывшего сотрудника разведки МI5 Энни Машон, обвинения в адрес Москвы удачно ложатся в канву антироссийской кампании, которая сейчас активно проводится на Западе. Но Россия ни за что не стала бы выдавать иностранному государству человека, который мог бы представлять для неё какую-либо опасность, уверена Машон.

«Как только бывший российский полковник ГРУ попал в больницу в Великобритании, СМИ тут же вспомнили про убийство Александра Литвиненко в 2006 году. Если бы такое произошло с кем-то из Монголии, Перу, Буркина-Фасо или какой-нибудь подобной страны, этой новости уделили бы лишь крошечное сообщение на последней странице газеты — прочитал и забыл. Но если в заголовке перед фразой «попал в больницу» добавить слово «русский», историю можно раскрутить как угодно. Людям нравятся шпионские страсти, а это на руку СМИ.» Политолог Мартин Макколи, со своей стороны, отметил, что СМИ самостоятельно выстраивают свою цепочку расследования и пытаются сделать заголовки максимально привлекательными, именно поэтому им так выгодно раскручивать версию о причастности России.

О схожести расследования инцидента со Скрипалём и гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко сообщило ранее и посольство России в Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что Москва не имеет доступа к материалам следствия и никак не может подтвердить или опровергнуть выводы, которые делает Скотланд-Ярд.

Investigation of Sergei Skripal case follows the Litvinenko script: most info to be classified, Russia to get no access to investigation files and no opportunity to assess its credibility pic.twitter.com/Q0BghRX4ao— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 марта 2018 г.

«Расследование дела Сергея Скрипаля соответствует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации засекречена, Россия не получает доступа к материалам расследования и не имеет возможности оценить её достоверность», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.