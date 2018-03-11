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Вильнюс потребовал убрать надгробия с могил российских воинов
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Власти Вильнюса потребовали демонтировать надгробия с могил российских воинов 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Самоуправление Вильнюса обратилось в литовскую ассоциацию военной истории "Забытые солдаты" и потребовало демонтировать два надгробия, установленные на могилах советских воинов и воинов царской России. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления", — рассказал глава ассоциации Виктор Орлов.
По его словам, в полученном от мэрии письме утверждается, что надпись на одном из двух надгробий не соответствует действительности. Орлов подчеркнул, что в настоящее время в связи с этими фактами проходит судебное разбирательство.
"В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются", — заметил Орлов.
Ранее в польском городе Лидзбарк-Варминьски начали демонтировать Памятник благодарности Советской армии.
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