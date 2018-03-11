Вильнюс потребовал убрать надгробия с могил российских воинов

"В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются", — заметил Орлов.

По его словам, в полученном от мэрии письме утверждается, что надпись на одном из двух надгробий не соответствует действительности. Орлов подчеркнул, что в настоящее время в связи с этими фактами проходит судебное разбирательство.