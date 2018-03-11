НАТО разберется: Британия жалуется на отравление шпиона

Обнаружено место, где отравили шпиона Скрипаля и его дочь

России Следы нервно-паралитического вещества, которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружены в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери. Заведение закрыто, в помещениях проводятся следственные действия. Никто из посетителей или персонала ресторана за медицинской помощью не обращался. Британия заявила, что поднимет вопрос об отравлении Скрипаля во время встречи с союзниками по блоку НАТО

Сотрудники британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым отравились бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ресторане Zizzi города Солсбери, передает RT.

Вещество обнаружено в результате работы судебно-медицинских экспертов. Сразу после этого заведение было закрыто и территория около него огорожена, а в помещениях начали проводиться следственные действия.

Никто из посетителей или персонала ресторана за медицинской помощью не обращался.

Днем 4 марта 66-летний бывший российский разведчик и его 33-летняя дочь обедали в этом ресторане. Затем — спустя несколько часов — они были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо.

По словам посетителей ТЦ, «мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли что-то довольно сильное». Женщина находилась без сознания и как будто прилегла на мужчину, который, запрокинув голову, безумными глазами смотрел в небо и делал странные движения руками.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию и по-прежнему находятся в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

После этого ТЦ был закрыт, специальные службы в защитных костюмах провели полное обследование и обеззараживание всех помещений, а также прилегающей к магазину части улицы. Жители соседнего со Скрипалем дома сказали, что полиция приезжала и проводила обыски в доме, где живет бывший разведчик.

Вскоре исполняющий обязанности начальника полиции графства Уилтшир Кир Притчард отметил, что в результате инцидента с отравлением Скрипаля медицинская помощь была оказана 21 человеку. Ряд пострадавших был доставлен в больницу — среди них сотрудник полиции города Солсбери Ник Бейли

Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил, сообщает BBC.

Само же расследование дела ведет контртеррористическое подразделение британской полиции, которое привлекло к работе ученых и коллег из разведслужб. Глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули заявил, что Скотленд-Ярд расценивает произошедшее как попытку убийства, передает НСН.

Дональда Трампа. Британское издание The Telegraph сообщало после инцидента, что Скрипаль боялся за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за помощью незадолго до происшествия. Издание указывало, что Скрипаль поддерживал тесные связи с британцем, работавшим в частном агентстве расследований Orbis Business Intellegence, бывшим сотрудником британской разведки MI-6 Кристофером Стилом , который подготовил и передал американским властям «русское досье» на президента США

«Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО», — сказал военный. Между тем, произошедшее вызвало резонанс в международном сообществе. Так, замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Лондон планирует поднять вопрос об отравлении Скрипаля во время встречи с союзниками по блоку НАТО.

Известность Скрипаль получил в 2004 году после ареста сотрудниками ФСБ и предъявлении обвинений в сотрудничестве с английской разведкой. По версии следствия, Скрипаль в годы службы и даже после увольнения, которое состоялось в 1999 году, передавал английской разведке сведения о действовавших Европе сотрудниках и агентах ГРУ, а также о войсковых подразделениях ВС РФ.

Он получил от английской разведки, согласно следствию, за эти данные он более $100 тыс., передает ФАН.

Скрипаль признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы и лишили всех званий и наград. В 2010 году Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева , после чего его обменяли в составе группы других разведчиков на россиян, арестованных за шпионаж в пользу РФ в Великобритании.

Известно, что в Великобритании Скрипаль читал лекции о российской военной разведке в MI-6 и курсантам военных академий, а также давал консультации по военно-разведывательным вопросам. В частности, Скрипаль в обучающих целях рассказывал сотрудникам иностранных спецслужб о методах оперативной работы российских разведчиков, способах их проникновения в западные страны, применяемых ими технологиях вербовки, а также о том, как эффективно противодействовать спецслужбам России.