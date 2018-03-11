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Депутат Рады предложил изменить гимн Украины
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Депутат Рады предложил изменить гимн Украины 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Википедия
В государственном гимне Украины стоит изменить два слова, чтобы он не начинался трагически, а имел более позитивный посыл, заявил в эфире телеканала NEWSONE народный депутат Нестор Шуфрич.
По словам Шуфрича, в свое время его предложение подкорректировать начало гимна Украины спровоцировало критику. Депутат предлагает вместо «Ще не вмерла України і слава, і воля» написать «Буде вічно Україна, її слава і воля».
«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — пояснил он.
В тоже время Шуфрич выступил против замены цветов флага Украины, так как они уже сложились исторически. «Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо», — сказал он.
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