Ещё
Пайки «на случай катастрофы» напугали американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fox: покупателей в США напугало появление в продаже новых пайков на случай катастрофы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные для семей на случай стихийного бедствия или катастрофы. Это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности наметившегося снижения напряженности между США и КНДР, сообщил в субботу телеканал Fox News.
На сайте Costco набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара определена в $6 тыс. или 17 центов за порцию на одного человека.
"Наслаждайтесь ощущением комфорта от сознания того, что у вас есть основные продукты, которые потребуются вашей семьей, чтобы пережить стихийное бедствие", — гласит реклама товара, доставка которого входит в заявленную цену. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и др. Компания обещает гарантию "приватного пакетирования и доставки" до 1,6 тыс. порций прямо к двери дома заказчика.
Как уточняет телеканал, Costco торгует схожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли в последнее время спрос на них в США. По данным телеканала, такой рост произошел ввиду обострения напряженности в начале этого года между США и КНДР. Судя по реакции пользователей соцсетей, потребители растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время наметившегося начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Логика заключается в том, что с учетом политических заявлений нет смысла запускать в продажу пайки, пригодные на случай применения ядерного оружия против штатов, значит, ретейлер знает то, что неведомо обывателям.
В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.
ТАСС: последние новости
Премьер Грузии выступил за совместное с властями РФ урегулирование двусторонних отношений Житель Берлина выиграл €42 млн в лотерею Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон введет жесткие санкции в отношении граждан РФ23
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»51
РФ испытала уникальное оружие228
Россияне жестко раскритиковали Киркорова31
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»777
Видео
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Оружие Армия
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение