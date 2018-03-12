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На Кубе завершились парламентские выборы
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На Кубе завершились парламентские выборы 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Francisco Jara
Выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) завершились в воскресенье вечером на Кубе.
Как сообщает канал Telesur, сейчас идет подсчет бюллетеней. По последним официальным данным, в голосовании приняли участие более 68% из свыше чем 8 миллионов зарегистрированных избирателей. Также кубинцы избирали депутатов ассамблей народной власти в провинциях страны.
Данные выборы важны тем, что именно парламент 19 апреля на своем первом заседании изберет членов Госсовета Кубы, которые в свою очередь назовут нового главу кубинского государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает 86-летний Рауль Кастро, однако он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле.
По оценкам экспертов, пока самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Кубы.
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