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Днепропетровской области подобрали неприличное название
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Днепропетровской области подобрали неприличное название 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
«Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.
Идея назвать область в честь Запорожской Сечи — Сичеславская принадлежит обществу «Просвита», которое ведет такую пропаганду уже не первый год в Киеве и Днепропетровске (ныне — Днепр), сообщает «Российская газета».
Между тем слово «сiч», как отмечает издание, имеет в украинском языке омоним «сеча», которое в переводе на русский язык означает «моча». Многим днепропетровцам это совсем не нравится Кампания против такого переименования идет в соцсетях, быть «мочеславцами» многие не готовы.
 Ещё 6 источников 
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