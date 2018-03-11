Днепропетровской области подобрали неприличное название

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

«Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой», — написал Вятрович на своей странице в Facebook

Идея назвать область в честь Запорожской Сечи — Сичеславская принадлежит обществу «Просвита», которое ведет такую пропаганду уже не первый год в Киеве и Днепропетровске (ныне — Днепр), сообщает «Российская газета»

Между тем слово «сiч», как отмечает издание, имеет в украинском языке омоним «сеча», которое в переводе на русский язык означает «моча». Многим днепропетровцам это совсем не нравится Кампания против такого переименования идет в соцсетях, быть «мочеславцами» многие не готовы.