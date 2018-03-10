«Они обязаны выехать»: депутат выселяет россиян из Крыма

Россияне, проживающие на территории Крыма, должны быть готовы покинуть территорию полуострова, считает депутат Верховной рады Рефат Чубаров . По его мнению, другого варианта развития событий нет. Крымские власти заявление Чубарова назвали маразмом, а в Госдуме — «голосами из могилы».

«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, что они будут обязаны выехать», — сообщил Чубаров в эфире украинского «Пятого канала». Депутат Верховной рады Украины и член запрещенной в России организации «Меджлис» Рефат Чубаров обязал всех россиян, проживающих в Крыму, покинуть территорию полуострова.

Он добавил, что это единственный возможный вариант развития событий в Крыму.

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», — заявил он RT. Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что такие политики, как Чубаров, изжили свое время.

Украина не может решать, в каком российском регионе жить россиянам, подчеркнул Гемпель. «Они постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян», — подытожил депутат.

«В Киеве уже собаку съели на советах из разряда как должен жить российский полуостров. Подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти. Эти голоса из могилы сначала пугали крымчан, затем звали их на Украину, сейчас сменили тактику — пугают приезжих. Но в целом вся эта зомби-команда для крымчан — вирусная реклама, которую никто не смотрит и не слушает», — заявил Бальбек RT. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь назвал заявление Чубарова «очередным бумажным украинским проектом».

«Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил он в ходе выступления в варшавском филиале Фонда Маршалла.

По мнению Волкера, важным также является тот факт, что США, Евросоюз , Украина и другие страны не признают присоединение Крыма к России.

Он убежден, что ситуацию на полуострове можно сравнить с положением на Донбассе — за исключением того, что на полуострове не происходят боевые действия.

«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — констатировал член Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», — сообщил Цеков. По мнению сенатора, спецпредставитель Госдепа так и не осознал, что крымчане «ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что Волкер транслировал мысли, которые до него высказывали лишь украинские радикалы и неофашисты.

«Хотя у них общая цель — не допустить, чтобы правда о происходящем в Крыму стала достоянием мировой общественности. Лозунги про «гетто», «ущемление прав людей», «зверства оккупантов» не вяжутся с тем, что видят здесь европейцы или украинцы, посещающие полуостров», — отметил депутат.

Белик также назвал запрет европейцам на посещение Крыма «подножкой» в политике народной дипломатии».

Отметим, что 24 ноября 2017 года замглавы думского комитета по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек заявил, что последователи «Меджлиса» ведут подрывную деятельность в Крыму.

«Лидеры «Меджлиса» продолжают вести подрывную деятельность в Крыму. Антикрымские акции координируются киевским режимом, используя те немногочисленные «осколки» организации, сторонники которой проживают на полуострове», — заявил депутат Госдумы.

У задержанных экстремистов, отметил Бальбек, обнаружили оружие и антироссийские листовки с призывами, дестабилизирующими обстановку на полуострове.

«Не исключено, что попытки киевских властей по организации диверсий на территории полуострова находят поддержку со стороны членов группировки», — констатировал политик.

Крымские власти не один раз сообщали, что зачинщиками продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова являются члены «Меджлиса» — политики Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также бизнесмен Ленур Ислямов . Известно, что они покинули территорию полуострова после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло в результате проведения референдума, большинство участников которых — 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя — заявили о желании воссоединиться с Россией.