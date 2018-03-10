На Украине рассказали о длительной охоте за Рубаном

В МВД Украины прокомментировали задержание Рубана

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина". Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.

Он считает объявление подозрения Рубану обоснованным. "Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства", — добавил Шевченко.