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На Украине рассказали о длительной охоте за Рубаном
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В МВД Украины прокомментировали задержание Рубана 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Специальная операция по разоблачению руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке массовых терактов на Украине, длилась около 10 месяцев, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Артем Шевченко.
Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.
"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
Он считает объявление подозрения Рубану обоснованным. "Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства", — добавил Шевченко.
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