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«Украинцев вербуют в западные ЧВК»
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Ярош рассказал о вербовке украинцев в западные ЧВК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава "Правого сектора"*, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК).
По словам Яроша, предложения о службе украинцев в западных ЧВК поступали ему не раз. При этом он отметил, что украинские власти не контролируют тех, кто отправляется служить за границу.
"А по поводу добровольцев, которые едут по миру, — это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из "Айдара", "Днепра", разных добробатов, "Азова" того же, они распорошились по миру. И это плохо", — заявил Ярош.
Экс-глава "Правого сектора"* добавил, что не хочет превращать своих бойцов "в пушечное мясо".
ЧВК являются коммерческими предприятиями, занимающимися охраной и обороной различных военных объектов, а также сбором разведывательных данных и стратегическим планированием. Самой крупной ЧВК считается американское предприятие Academi, до февраля 2009 года известное как Blackwater. Компания была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Северной Каролине.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
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