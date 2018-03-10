Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом

В южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр. Турнир продлится до 18 марта, в нём примут участие 567 атлетов. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.