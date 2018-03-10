Пользователи Сети нашли самую грустную кошку в мире

Публикация от Maggie Liu (@lanlan731) Мар 9, 2018 в 5:43 PST Кошка Луху из Пекина стала настоящей звездой интернета. Популярной она стала из‐за грустного выражения мордочки. Об этом в субботу, 10 марта, сообщила газета «Известия»

Публикация от Maggie Liu (@lanlan731) Янв 28, 2018 в 5:47 PST Печальный вид кошке придают необычные глаза, уголки которых опущены, и нахмуренные брови. Хозяйка животного Мэгги Лю каждый день публикует фоторгафии любимицы в аккаунте Instagram, на который подписано более 160 тысяч человек.

Кошка теперь составляет конкуренцию другому популярному животному — вечно сердитому коту Соус Тардару, который больше известен как Grumpy Cat.

В начале марта эксперты составили рейтинг популярных кошек в России на основе статистики запросов популярной интернет‐доски объявлений. Лидерами оказались кошки шотландской породы, второе место заняли британцы и третье — длинношерстные мейн-куны. В рейтинг также вошли бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.