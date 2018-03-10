«Начал тупо плеваться»: Шейнин о нападении украинского десантника

«Это не была вспышка эмоций бывшего бойца АТО, и сейчас он блогер, которому нужно заниматься самораскруткой и самопиаром. Он меня увидел, какое-то время, видимо, за мной наблюдал, он меня фотографировал, а люди, которые были с ним, продолжали фотографировать, когда он начал свою провокацию», — заявил Шейнин RenTV.

По словам Ананьева, он встретил журналиста с женой в Вероне. Пара зашла в аптеку, а десантник пошел за ними и встал в очереди за россиянами. Потом, убедившись в том, что не ошибся, подождал Шейнина у выхода из магазина.

«Здравствуйте, а вы российский журналист», — спросил его я, он ответил: «Да» с такой ясной улыбкой», — рассказал Ананьев у себя на странице в Facebook.

После этого Ананьев заявил, что если бы встреча состоялась в другом месте, он бы попросту убил бы несимпатичного ему журналиста.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — рассказал украинец.

После непродолжительного разговора украинец плюнул телеведущему в лицо.

«Провокация заключалась в том, что, когда он подошел и спросил, я ли это, я ему подтвердил, что я. Он мне ответил, что, будь мы в другом месте, он бы меня убил. Он явно ждал каких-то агрессивных ответных действий с моей стороны. После чего он начал тупо плеваться — человеку не разговаривать надо было и истину выяснять. После чего я развернулся и ушел. На таком уровне я лет 45 не общался уже — плеваться друг в друга», — сказал Шейнин, отметив, что отнесся к украинцу как к больному ребенку.

С августа 2016 года Шейнин — ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Около 10 лет является также руководителем программы «Познер» на том же канале.