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«Начал тупо плеваться»: Шейнин о нападении украинского десантника
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«Начал тупо плеваться»: Шейнин о нападении украинского десантника 

Рамблер 3 часа назад
Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин отреагировал на сообщения о нападении на него украинского десантника Валерия Ананьева в Италии.
«Это не была вспышка эмоций бывшего бойца АТО, и сейчас он блогер, которому нужно заниматься самораскруткой и самопиаром. Он меня увидел, какое-то время, видимо, за мной наблюдал, он меня фотографировал, а люди, которые были с ним, продолжали фотографировать, когда он начал свою провокацию», — заявил Шейнин RenTV.
По словам Ананьева, он встретил журналиста с женой в Вероне. Пара зашла в аптеку, а десантник пошел за ними и встал в очереди за россиянами. Потом, убедившись в том, что не ошибся, подождал Шейнина у выхода из магазина.
«Здравствуйте, а вы российский журналист», — спросил его я, он ответил: «Да» с такой ясной улыбкой», — рассказал Ананьев у себя на странице в Facebook.
После этого Ананьев заявил, что если бы встреча состоялась в другом месте, он бы попросту убил бы несимпатичного ему журналиста.
«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — рассказал украинец.
После непродолжительного разговора украинец плюнул телеведущему в лицо.
«Провокация заключалась в том, что, когда он подошел и спросил, я ли это, я ему подтвердил, что я. Он мне ответил, что, будь мы в другом месте, он бы меня убил. Он явно ждал каких-то агрессивных ответных действий с моей стороны. После чего он начал тупо плеваться — человеку не разговаривать надо было и истину выяснять. После чего я развернулся и ушел. На таком уровне я лет 45 не общался уже — плеваться друг в друга», — сказал Шейнин, отметив, что отнесся к украинцу как к больному ребенку.
С августа 2016 года Шейнин — ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Около 10 лет является также руководителем программы «Познер» на том же канале.
Шейнин известен эксцентричными поступками в эфире, а также тем, что воспринимает свою работу журналиста как пропагандистскую. В ходе одной из дискуссий на программе заявил, что убивал на Афганской войне. Как-то принёс в студию программы для гостя из Украины блогера Сергея Запорожского ведро с надписью «Г**но» и коричневым содержимым. Во время эфира с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак умышленно подменял слова из её цитаты.
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