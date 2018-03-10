Из правительства Германии украли документы по Украине

Группа хакеров Turla, предположительно атаковавшая серверы министерства иностранных дел ФРГ и укравшая документы, связанные с Brexit, похитила также файлы по переговорам Евросоюза с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel, сообщает РИА Новости

О взломе правительственной информационной сети стало известно в феврале. Сообщалось, что атаку зафиксировали в декабре 2017 года. Хакерам удалось похитить шесть документов: по Brexit, а также по Украине и Белоруссии.

Атака хакеров ещё продолжается. Этой теме было посвящено чрезвычайное Бундестага, на котором выступили члены парламентской комиссии. Пока публичные обсуждения этой темы будут минимизированы. Эксперты рекомендуют не предоставлять хакерам лишнюю информацию.

По некоторым данным, от деятельности группировки пострадали уже несколько десятков стран, часто ее мишенью становятся сети, принадлежащие госучреждениям, посольствам, военным, исследовательским центрам. Ядро Тurla, по данным специалистов, состоит из русскоязычных хакеров.

Ранее сообщалось, что к нападению на федеральную сеть причастна группировка APT28 (Fancy Bears), которую считают российской.