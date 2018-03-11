Украину не пускают в НАТО

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Украина не готова к вступлению в НАТО, заявил Волкер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.
"Им (Украине и Грузии — ред.) нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать", — сказал он.
Дипломат отметил, что США планировали предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, однако тогда эти государства не были готовы к вступлению в альянс. По словам Волкера, ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.
В субботу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе. Ранее первый вице-спикер рады Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус "страны-аспиранта" при альянсе.
Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран альянса.
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