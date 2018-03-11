Украину не пускают в НАТО

Украина не готова к вступлению в НАТО, заявил Волкер

Дипломат отметил, что США планировали предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, однако тогда эти государства не были готовы к вступлению в альянс. По словам Волкера, ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.