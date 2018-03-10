Волкер назвал проблему урегулирования ситуации в Донбассе 

Проблема урегулирования в Донбассе заключается не в Минских соглашениях, а в отсутствии политической воли для их выполнения. Об этом в ходе выступления на ежегодном заседании Брюссельского форума заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Минские соглашения содержат всё необходимое для урегулирования ситуации. Проблема не в них, а в отсутствии политической воли для их выполнения», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее Волкер призвал вводить санкции за посещение территории Крыма. Также американский дипломат заявил, что самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики должны быть «расформировать».
Аналитик Александр Асафов, комментируя в беседе с ФБА «Экономика сегодня» слова Волкера, отметил, что американская сторона будет усиливать атаку на Минские соглашения.