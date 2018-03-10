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Мальчика считают воплощением бога из-за обезьян
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Индийского мальчика считают воплощением бога из-за дружбы с обезьянами 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Dominic Rodrigous / Caters News
Обезьяны поднимают мальчика ровно в шесть утра и проводят с ним весь день.
Необычная дружба юного Самарта Бангари с обезьянами сделала мальчика и его семью знаменитыми на всю округу. Местные жители считают ребенка земным воплощением бога обезьян Ханумана, сообщает Caters News.
«Люди в нашей деревне были потрясены, увидев особую связь Самарта с обезьянами, некоторые даже называют его воплощением господа Ханумана из-за животных, которые проявляют огромную любовь к нему», — рассказывает мама Самарта.
Семья мальчика живет на юге Индии. Каждое утро к ним в дом приходят обезьяны, которые будят мальчика ровно в шесть утра, а после того как он возвращается с занятий, животные уже поджидают его.
«Он играет с ними, кормит их домашней едой. Обезьяны любят его, и даже когда он тянет их за хвосты, животные не причиняют ему вреда», — говорят родители.
Первый раз обезьяны пришли к семье Бангари, когда Самарту было всего шесть месяцев, и с того момента они частые гости в этом доме.
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