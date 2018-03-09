«Это удовольствие, быть затролленым Россией»

Посольство России в Британии обвинили в распространении дезинформации

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант ответил посольству России в твиттере на сообщение, в котором говорилось о том, что он призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

No. I expressly didn't say that. But feel free to keep up the misinformation. Yoyr campaign is going really well! It's a delight to be trolled by the Russian state. https://t.co/Ur9lMp19eN— Chris Bryant (@RhonddaBryant) 9 марта 2018 г.

"Нет. Я совершенно точно не говорил этого. Но чувствуйте себя свободно в распространении дезинформации. Ваша кампания идет по-настоящему хорошо! Это удовольствие, быть затролленым российским государством!", — написал Брайант. В частности, в опубликованном посольством сообщении говорилось, что Брайант "не последовал совету (министра иностранных дел Великобритании) Бориса Джонсона ", который призвал задуматься о формате участия в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции.