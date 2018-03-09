Ещё
«Это удовольствие, быть затролленым Россией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России в Британии обвинили в распространении дезинформации 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант ответил посольству России в твиттере на сообщение, в котором говорилось о том, что он призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
>> СМИ узнали о работе Скрипаля на спецслужбы Запада
В частности, в опубликованном посольством сообщении говорилось, что Брайант "не последовал совету (министра иностранных дел Великобритании) Бориса Джонсона", который призвал задуматься о формате участия в чемпионате.
"Нет. Я совершенно точно не говорил этого. Но чувствуйте себя свободно в распространении дезинформации. Ваша кампания идет по-настоящему хорошо! Это удовольствие, быть затролленым российским государством!", — написал Брайант.
Ранее сообщалось, что Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции.
Газета.Ru: последние новости
Британия ответит России на отравление Скрипаля Поклонская рассказала про визит Собчак в Крым Курящий орангутанг в зоопарке в Индонезии возмутил зоозащитников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от членства в ЦЕРНе136
США решили ударить по союзникам216
Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля25
«Пьяный вышел на сцену, путал текст»301
Названо число жертв взрыва в Донецке268
Видео
03:49
Россия оспорит пошлины Трампа
Экономика США
00:51
Савченко высказалась о «террористе №1» на Украине
Украина В мире
02:36
Британия ответит России на отравление Скрипаля
В мире
01:21
Протестующие в Киеве прорвались к памятнику Шевченко
Украина В мире
02:36
СМИ узнали о работе Скрипаля на спецслужбы Запада
Происшествия Европа
00:38
«Транзитный шантаж»: кто урезонит Киев
Экономика Компании
00:43
Лавров отреагировал на обвинения РФ в отравлении Скрипаля
Политика Происшествия
02:16
«Какой ад»: Собчак о словах депутата
Политика Выборы 2018
01:00
FT: Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку
Происшествия
00:58
США накажут россиян за поездки в Крым?
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение