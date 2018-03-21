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Боевики заявили о готовности покинуть Восточную Гуту
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Боевики «Ахрар-аш-Шам» заявили о готовности покинуть Восточную Гуту 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Операция по эвакуации полутора тысяч боевиков и свыше 6 тысяч членов их семей может начаться уже в четверг утром, сообщил "ТВ Центр". Однако, другие радикальные группировки, укрепившиеся в Восточной Гуте, продолжают обстрелы окраин сирийской столицы. Для выхода из опасных районов Гуты мирного населения специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон организовали уже третий гуманитарный коридор. Всего, благодаря этим мерам, из Восточной Гуты смогли выйти уже свыше 80 тысяч мирных граждан. Специалисты Центра продолжают оказывать беженцам гуманитарную и медицинскую помощь.
"В течение суток по новому коридору вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление. Вместе с тем, поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошёл на спад. Большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории. В настоящее время осуществляется выход отдельных граждан. Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон оказывается помощь мирным жителям, принявшим решение вернуться в освобождённые населённые пункты Сакбва и Кафир Восточной Гуты. Специалистами Центра в данные населённые пункты доставлена гуманитарная помощь и организовано медицинское обеспечение", — сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Золотухин.
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