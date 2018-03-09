Индия приветствует готовность США и КНДР к переговорам

"Мы обратили внимание на комментарии высокопоставленного представителя Республики Корея о поступившем со стороны КНДР предложении провести переговоры с США, а также о положительном ответе со стороны США. Мы приветствуем такое развитие событий. Индия поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии", — сказал Кумар журналистам.

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации и к личной встрече с Трампом, который согласился провести встречу до мая.