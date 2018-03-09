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Индия приветствует готовность США и КНДР к переговорам
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Индия приветствует готовность лидеров США и КНДР к переговорам 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Индия приветствует готовность лидеров Соединенных Штатов и КНДР провести двустороннюю встречу, заявил в пятницу официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.
Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации и к личной встрече с Трампом, который согласился провести встречу до мая.
"Мы обратили внимание на комментарии высокопоставленного представителя Республики Корея о поступившем со стороны КНДР предложении провести переговоры с США, а также о положительном ответе со стороны США. Мы приветствуем такое развитие событий. Индия поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии", — сказал Кумар журналистам.
Дипломат подчеркнул, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном могут помочь снизить напряженность и стать значительным вкладом в мирное урегулирование на Корейском полуострове.
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