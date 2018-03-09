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Генсек НАТО пригласил президента Грузии на саммит альянса
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Генсек НАТО пригласил президента Грузии на предстоящий летом саммит альянса 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили принять участие в предстоящем 11-12 июля текущего года в Брюсселе саммите альянса. Об этом по итогам прошедшей в пятницу в Брюсселе встречи Маргвелашвили и Столтенберга сообщает пресс-служба президента Грузии.
"Генсек НАТО пригласил Георгия Маргвелашвили принять участие в саммите НАТО 2018 года", — сказано в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на встрече в Брюсселе президент Грузии и генсек НАТО "обсудили вопросы, касающиеся подготовки к предстоящему саммиту и решения, которые планируется приняты на этом заседании в отношении Грузии".
По данным ведомства, на встрече стороны рассмотрели "политические и практические аспекты сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности в черноморском регионе. Генсек НАТО вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".
Столтенберг поблагодарил Грузию за значимый вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности. В свою очередь Маргвелашвили заверил генсека, что Грузия продолжит вносить свой вклад в укрепление общей евроатлантической безопасности, сообщила администрация президента.
Президент Грузии находится в Брюсселе с трехдневным рабочим визитом (с 8 по 10 марта). В рамках визита Маргвелашвили уже провел встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
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