В Норвегии продолжают настраивать против России

Посольство РФ: СМИ Норвегии продолжают настраивать общественное мнение против России

Средства массовой информации Норвегии продолжают настраивать общественное мнение против России новыми сообщениями о якобы исходящих от РФ угрозах. Об этом говорится в комментарии, опубликованном вечером в четверг в Facebook посольства России в Норвегии.

Официальное заявление российской стороны последовало после того, как 5 марта Военная разведывательная служба (ВРС) королевства опубликовала новый ежегодный отчет, в котором вновь утверждалось, что РФ продолжает наращивать свой военный потенциал, особенно в Арктике, а также осуществляет все больше кибернетических операций, направленных против стран Запада.

В тот же день глава ВРС генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, читая лекцию в Военном обществе Осло, заявил о том, что ВКС РФ в 2017 году несколько раз отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. Он также утверждал, что в ходе учений "Запад-2017" российские войска в непосредственной близости от норвежских границ отрабатывали методы ведения радиоэлектронной борьбы, что, предположительно, стало причиной сбоев в работе GPS-систем в приграничных районах Норвегии и было отмечено экипажами нескольких пассажирских самолетов, следовавших на высоте 2-3 тыс. метров. В течение недели норвежские газеты выносили на первые полосы различные пассажи из речи Лунде. Необоснованные обвинения

На самом деле норвежской стороне сообщалось, что российские самолеты осуществляли плановые полеты, без средств вооружения и с соблюдением норм международного права, говорится в заявлении посольства РФ. Районы выполнения этих полетов находились на расстоянии не менее 150 км от территориальных вод Норвегии, российские военные специалисты были готовы изучить данные радиоэлектронной обстановки в случае предоставления таковых норвежской стороной.

"Вместо этого Осло по-прежнему предпочитает отказываться от полноценного диалога по военной линии, выдвигать в публичном пространстве голословные обвинения, осуществлять продиктованные извне и вызывающие нашу озабоченность меры по наращиванию тренировочной и иной активности ВС Норвегии и других членов НАТО на территории страны", — подчеркивает российское диппредставительство. "В ответ на наши запросы норвежская сторона не представила никаких подтверждающих фактов об "инцидентах", данных о нарушениях каких-либо норм международного права, и не воспользовалась имеющимся каналом связи между ВС России и Норвегии", — отмечается в заявлении посольства.

"В создаваемой токсичной атмосфере дальнейшие российские меры по обеспечению безопасности нашей страны не должны вызывать удивления у некоторых норвежских политиков и экспертов, — указывается в комментарии российского диппредставительства. — В очередной раз заверяем: Россия не представляет никакой угрозы для норвежского народа". По мнению российских дипломатов, вновь озвученные обвинения "являются ни чем иным, как продолжением необоснованной конфронтационной линии на обработку общественного мнения в антироссийском ключе". Отмечается, что, раскручивая тему российской угрозы, норвежские спецслужбы пытаются обосновать дополнительные оборонные траты, получить новые полномочия и показать себя "верным союзником" партнеров по НАТО.

Сотрудничество ВРС Норвегии с американскими спецслужбами

На минувшей неделе американское сетевое издание The Intercept опубликовало серию документов Агентства национальной безопасности (АНБ) США , датированных 2005-2006 годами, которые были получены экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом в 2013 году. Среди прочего, в них говорится о том, что АНБ совместно с ВРС Норвегии осуществляют программу шпионажа, целями которой являются Военно-морской флот России, МЧС РФ и российские спутники. Согласно этим документам, АНБ также с начала 2000-х годов помогала ВРС Норвегии развернуть под Осло и постоянно модернизировать станцию перехвата информации со спутников связи.

Норвежская государственная телерадиокомпания считает, что ВРС может нарушать национальные законы, собирая информацию о телефонных разговорах и электронном общении норвежцев. В последние годы ВРС также пытается получить право доступа ко всему высокоскоростному телефонному и интернет-трафику в стране.