Британия ответит России на отравление Скрипаля 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прорабатывает дипломатические, экономические и военные меры против России, если будет доказана причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Sun.
По данным источников, меры будут включать немедленную высылку российских дипломатов, отмену виз для российских олигархов, замораживание активов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны.