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Британия ответит России на отравление Скрипаля
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Британия ответит России на отравление Скрипаля 

Газета.Ru 9 марта 2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прорабатывает дипломатические, экономические и военные меры против России, если будет доказана причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Sun.
По данным источников, меры будут включать немедленную высылку российских дипломатов, отмену виз для российских олигархов, замораживание активов.
>> Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны.
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