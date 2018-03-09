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Премьер Грузии обратился к России
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"Транзитный шантаж": кто урезонит Киев
"Транзитный шантаж": кто урезонит Киев

Премьер-министр Грузии призвал высшее руководство России к диалогу 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: FB / Giorgi Kvirikashvili
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с обращением к высшему руководству России. Оно вызвано тем, что югоосетинская сторона задерживает передачу грузинской останков погибшего в феврале в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Это вызывает протесты в Тбилиси и критику международных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Георгий Квирикашвили в своем заявлении говорит, что «в этом году исполняется 10 лет августовской войне 2008 года. Это трагическое событие оставило неизгладимый след в памяти грузинского народа и в грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи, признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически ввело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений».
При этом глава кабмина Грузии говорит о том, что стоит «предпринять разумные, пусть и небольшие шаги, чтобы вывести отношения из заколдованного круга».
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Георгий Квирикашвили подтверждает «заинтересованность в достижении реального прогресса в формате Женевских международных дискуссий».
В этой связи он подтвердил готовность подключения к этому переговорному процессу.
«Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и приветствовали бы в этом контексте действительно конструктивный подход российской стороны. При наличии политической воли, считаем возможным предпринять и другие разумные шаги», — отмечает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Говоря о гибели Татунашвили, глава кабмина отмечает, что это — еще один пример в «цепи трагических событий», «подрывающих основу перспектив урегулирования грузино-российских отношений».
«Обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации с призывом осознать всю ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями и предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации», — заявил премьер-министр.
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 Ещё 6 источников 
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