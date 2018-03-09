Премьер Грузии обратился к России

Премьер-министр Грузии призвал высшее руководство России к диалогу

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с обращением к высшему руководству России. Оно вызвано тем, что югоосетинская сторона задерживает передачу грузинской останков погибшего в феврале в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили . Это вызывает протесты в Тбилиси и критику международных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Георгий Квирикашвили в своем заявлении говорит, что «в этом году исполняется 10 лет августовской войне 2008 года. Это трагическое событие оставило неизгладимый след в памяти грузинского народа и в грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи, признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически ввело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений».

При этом глава кабмина Грузии говорит о том, что стоит «предпринять разумные, пусть и небольшие шаги, чтобы вывести отношения из заколдованного круга».

Георгий Квирикашвили подтверждает «заинтересованность в достижении реального прогресса в формате Женевских международных дискуссий».

«Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и приветствовали бы в этом контексте действительно конструктивный подход российской стороны. При наличии политической воли, считаем возможным предпринять и другие разумные шаги», — отмечает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В этой связи он подтвердил готовность подключения к этому переговорному процессу.