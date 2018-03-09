«Американцам это не нравится»: чего ожидать от возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына

«Президент согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая для достижения постоянной денуклеаризации (Корейского полуострова. — RT). Давление (на КНДР. — RT) продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела», — сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме. Президент США Дональд Трамп дал согласие на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.

КНДР же, со своей стороны, пока воздержится от проведения любых дальнейших ядерных и ракетных испытаний.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун посетили Пхеньян и провели там более чем четырёхчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. После этого было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договорённость о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

«Президент Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в те сроки, которые ещё предстоит определить. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции будут оставаться в силе, и мы будем и дальше оказывать максимальное давление (на Пхеньян)», — говорится в заявлении Сандерс. C американской стороны также подтвердили информацию о предстоящей встрече лидеров США и Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее. При этом санкции США и давление на КНДР пока остаются в силе.

Напомним, 7 марта США ввели новые санкции против Северной Кореи. Поводом стали обвинения в применении химического оружия против брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама в феврале прошлого года.

«Ким Чен Ын ясно обозначил, что он понимает, что рутинные учения оборонительного характера между Республикой Корея и Соединёнными Штатами должны продолжаться. Это то, что будет продолжено», — пояснил он. «Результат, которого ждёт весь мир» Кроме того, в США также заявляют, что военные учения США и Республики Корея будут продолжены, и «лидер КНДР Ким Чен Ын это понимает». Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя администрации США.

«Это идёт рука об руку с любым приемлемым соглашением по необратимой денуклеаризации Северной Кореи. И мы согласимся только на такой результат. Это результат, которого ждёт весь мир, о чём свидетельствуют все (посвященные КНДР. — RT) резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил представитель американской администрации. В администрации США, комментируя сообщения о предстоящей встрече, также заявили, что Вашингтон нацелен на необратимую и денуклеаризацию КНДР.

В Вашингтоне также пояснили, как именно Трампу было передано приглашение встречи от Ким Чен Ына: «Это было не письмо, а устное послание, которое Ким Чен Ын передал через помощника по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ёна во время продолжавшейся несколько часов беседы в Пхеньяне, которая состоялась пару дней назад. Чон Ый Ён передал это послание президенту Трампу ранее сегодня (8 марта. — RT) в Овальном кабинете».

администрации президента также заявили, что Дональд Трамп «на протяжении всего этого процесса урегулирования ситуации на Корейском полуострове тесно сотрудничает с Южной Кореей и Японией ».

«Мы считаем это шагом в правильном направлении. Надеюсь, что она (встреча. — RT) реализуется. Это необходимо для нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова. Не думаю, что это достигнуто путём санкций (США. — RT). Давайте не будем рассуждать о том, что послужило причиной такой договорённости», — заявил Лавров. Невыполнимые требования России поприветствовали намерение КНДР и США провести переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отметил, что вряд ли согласование встречи стало результатом санкционного давления Вашингтона.

«Всё дело в том, что американская сторона делает упор на денуклеаризацию Северной Кореи. А мы (Россия. — RT) и северокорейцы говорим о денуклеаризации Корейского полуострова. Это означает, что американские атомные подводные лодки, авианосцы, стратегические бомбардировщики не должны появляться на территории, в территориальных водах и в воздушном пространстве Корейского полуострова, во-первых. Во-вторых, естественно, северокорейцы будут настаивать на том, чтобы им была дана гарантия неагрессии против Северной Кореи. Согласны ли будут американцы на это? Посмотрим, но я сомневаюсь», — сказал эксперт. Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в разговоре с RT прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Ким Чен Ына. По его мнению, вряд ли эта встреча станет ключом к решению всех существующих между странами проблем.

«Надежда у Трампа на то, что у него большая мощь, а Северная Корея — маленькая страна. Трампу уже 70 лет, а Ким Чен Ын молодой. Он считает, что может его переиграть, забывая о том, что сделать это не удастся», — пояснил Евгений Ким. По его словам, у каждой из стран своё видение этой встречи, и пока каждый будет преследовать свои интересы, договориться не удастся.

При этом эксперт не исключает, что представители США и КНДР могут договориться о временном прекращении военных учений США у границ Северной Кореи. А северокорейцы со своей стороны приостановят ядерные испытания. Таким образом достигнутые договорённости будут походить на те, что существуют между Пакистаном и Индией, то есть «ядерное оружие есть, испытания не проводят, и это всех устраивает».

«Это обеспечит ему (лидеру Северной Кореи. — RT) поддержку со стороны своего населения. К тому же позволит прорвать изоляцию, которую ему организовывают США. Южнокорейцы как были сателлитами Америки, так и до сих пор остаются. А Северная Корея — независимая страна. Сейчас Ким Чен Ын, активизируя отношения Южной Кореей, помогает южнокорейцам или по крайней мере даёт возможность им проявить больше твёрдости в отношениях с США, проводить более независимую политику. Американцам это не нравится», — заключил эксперт. Что же касается намерения двух сторон, то у Ким Чен Ына, по оценке научного сотрудника Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, есть намного больше оснований для проведения переговоров, чем у Трампа.

Предметом беспокойства Вашингтона является ядерная программа КНДР и постоянные несанкционированные испытания ракет. В Пхеньяне же озабочены проведением у границ страны военных учений США и Южной Кореи. Заклятые враги

«Северная Корея развитием своих незаконных ядерной и баллистической программ, а также деятельностью по распространению оружия, в том числе экспортом оружия в Африку, угрожает всему мировому сообществу. Кампания по давлению на КНДР включает не только наших партнёров в Европе и Азии, не только касается стран, у которых продолжительные связи с КНДР, как Китай и Россия. Это является и должно быть мировым усилием, и страны Африки должны делать больше», — сказал Тиллерсон. В то время пока представители Белого дома сообщают о возможной встрече президента США и северокорейского лидера, глава американского внешнеполитического ведомства говорит о невозможности переговоров с Пхеньяном. Выступая в университете Джорджа Мейсона в Виргинии, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал африканские страны прекратить какое-либо дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество с КНДР.

При этом ранее и Трамп и Кем Чен Ын более настроены в отношении друг друга достаточно агрессивно. В сентябре 2017 года президент США в телефонном разговоре с корейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ на заявление Трампа о возможном полном уничтожении КНДР северокорейский лидер пообещал принять жёсткие меры и назвал главу Белого дома «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнём». Также Ким Чен Ын называл Трампа «психопатом».