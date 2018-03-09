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Обама ведет переговоры о создании собственного шоу
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Обама ведет переговоры с Netflix о собственном шоу 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: AP
Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.
Сообщается, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру). Количество эпизодов и формат шоу пока не выбраны.
Известно, что Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу "вдохновляющим историям".
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