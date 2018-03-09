Обама ведет переговоры о создании собственного шоу

Обама ведет переговоры с Netflix о собственном шоу

По данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.

Сообщается, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру). Количество эпизодов и формат шоу пока не выбраны.