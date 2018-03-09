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«Продал Америку русским!»: В Манафорта бросили флаг РФ
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В Манафорта на выходе из здания суда бросили российский флаг 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Неизвестный бросил российский флаг в Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, когда он выходил из здания суда. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что когда Манафорт покинул здание суда и направился к автомобилю, протестующий бросил в него российский флаг и назвал «предателем», а также обвинил в «продаже Америки русским».
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния.
В конце октября 2017 года стало известно, что партнёры обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.
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