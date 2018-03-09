«Продал Америку русским!»: В Манафорта бросили флаг РФ

В Манафорта на выходе из здания суда бросили российский флаг

Неизвестный бросил российский флаг в Пола Манафорта , экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа , когда он выходил из здания суда. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что когда Манафорт покинул здание суда и направился к автомобилю, протестующий бросил в него российский флаг и назвал «предателем», а также обвинил в «продаже Америки русским».

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния.

В конце октября 2017 года стало известно, что партнёры обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.