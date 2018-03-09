Бразильский «Хатико» ждет погибшего хозяина у дверей больницы

Собака несколько месяцев дежурит у дверей госпиталя, откуда так и не вернулся ее хозяин.

В течении нескольких месяцев верный пес ждет своего хозяина у госпиталя в бразильском штате Сан-Пауло. Мужчину, который получил ножевое ранение, привезли сюда в октябре прошлого года. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти его жизнь, сообщает The Sun.

На погибшего, который просил милостыню на улице, напали неизвестные. После того, как его погрузили в карету скорой помощи, собака бежала за машиной до самых дверей больницы.

«Он может ждать зря, но любовь, которую он испытывает к своему владельцу, вечна», — сказала женщина, опубликовавшая историю в соцсети. Неравнодушный персонал госпиталя пытался пристроить «Хатико», но пес неизменно возвращался к дверям ждать хозяина. Сейчас врачи, персонал и посетители медучреждения заботятся о собаке, обеспечивая ее едой и водой.

То, что псы — самые верные животные, неоднократно подтверждали похожие истории. Недавно в Аргентине умерла собака, которая прожила на могиле хозяина десять лет после его смерти.