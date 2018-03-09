Ещё
США выдвинули условие сделки с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выдвинули условие сделки с Северной Кореей 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Представитель администрации Соединенных Штатов сказал, при каком условии Вашингтон согласится на сделку с Северной Кореей.
Американский чиновник заявил, что соглашение с КНДР должно сопровождаться механизмами верификации, то есть проверки его выполнения.
«Очевидно, что верификация идет вместе с любым приемлемым соглашением, нацеленным на необратимую денуклеаризацию Северной Кореи, и на меньшее мы не согласны», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, получив письмо от лидера КНДР, американский президент Дональд Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном. Трамп намерен встретиться с северокорейским вождем до мая. При этом советник южнокорейского президента по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что лидер КНДР готов к денуклеаризации, воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, а также понимает необходимость проведения учений США и Южной Кореи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Румыния готовит Майдан для уничтожения Молдавии Киев решил не пускать россиян в посольство и консульства в день выборов Климкин обвинил Россию в ведении третьей мировой войны
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля217
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию542
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури49
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение