США выдвинули условие сделки с КНДР

США выдвинули условие сделки с Северной Кореей

Американский чиновник заявил, что соглашение с КНДР должно сопровождаться механизмами верификации, то есть проверки его выполнения.

«Очевидно, что верификация идет вместе с любым приемлемым соглашением, нацеленным на необратимую денуклеаризацию Северной Кореи, и на меньшее мы не согласны», — приводит его слова РИА «Новости»