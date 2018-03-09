США выдвинули условие сделки с КНДР

Представитель администрации Соединенных Штатов сказал, при каком условии Вашингтон согласится на сделку с Северной Кореей.
Американский чиновник заявил, что соглашение с КНДР должно сопровождаться механизмами верификации, то есть проверки его выполнения.
«Очевидно, что верификация идет вместе с любым приемлемым соглашением, нацеленным на необратимую денуклеаризацию Северной Кореи, и на меньшее мы не согласны», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, получив письмо от лидера КНДР, американский президент Дональд Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном. Трамп намерен встретиться с северокорейским вождем до мая. При этом советник южнокорейского президента по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что лидер КНДР готов к денуклеаризации, воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, а также понимает необходимость проведения учений США и Южной Кореи.